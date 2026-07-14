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Израиль

Житель Кармиэля учил 16-летнюю дочь водить машину: оба предстанут перед судом

Полиция
Транспорт
Дети
время публикации: 14 июля 2026 г., 13:14 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 13:39
Житель Кармиэля учил 16-летнюю дочь водить машину: оба предстанут перед судом
Пресс-служба полиции Израиля

Житель Кармиэля, инженер-электрик, разрешил своей 16-летней дочери управлять автомобилем, чтобы помочь ей подготовиться к началу обучения в автошколе. Нарушение заметили сотрудники полиции Северного округа. Несмотря на то, что процесс обучения происходил на парковке, отец и девочка были задержаны.

Как сообщает пресс-служба полиции, во обычного патрулирования в минувшие выходные полицейские обратили внимание на автомобиль, медленно двигавшийся по парковке. Их насторожило, что пассажир на переднем сиденье активно показывал водителю жестами, как управлять автомобилем.

После остановки машины отец девушки сразу объяснил полицейским, что его дочь вскоре начнет изучать теорию вождения, и он разрешил ей сесть за руль, чтобы помочь преодолеть страх перед вождением, хотя водительских прав у нее еще нет.

Автомобиль был конфискован и помещен на штрафную стоянку сроком на 30 дней. Отец и дочь были вызваны на слушание к офицеру полиции, а после завершения расследования предстанут перед судом.

Израиль
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