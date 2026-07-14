В полночь Кнессет проголосует за закон о прекращении задержания дезертиров

Кнессет рассматривает во втором и третьем чтениях законопроект о замораживании арестов учащихся йешив, уклоняющихся от призыва в ЦАХАЛ.

В ночные часы этот законопроект был утвержден комиссией по иностранным делам и обороне ко второму и третьему чтению, и в настоящий момент проходит пленарное заседание. Голосование состоится около полуночи.

Согласно тексту законопроекта, до 30 ноября не будут предприниматься какие-либо уголовные меры в отношении ультраортодоксов, уклоняющихся от службы. В предвыборный период действие административных распоряжений продлевается до завершения первых трех месяцев работы нового правительства. Это означает, что на практике аресты уклонистов заморожены не менее чем на полгода.

Отметим, что против этого закона высказывались начальник генерального штаба Эяль Замир, а также юридический советник Кнессета Сагит Афик.