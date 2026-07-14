x
14 июля 2026
|
последняя новость: 06:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
14 июля 2026
|
14 июля 2026
|
последняя новость: 06:00
14 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Взрыв и пожар в ресторане Japanika в Нетании: криминальные разборки

Нетания
Криминал
время публикации: 14 июля 2026 г., 04:50 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 05:24
Ресторан Japanika после нападения в 2021 году
David Cohen/Flash90

Полиция расследует пожар, возникший в ресторане сети Japanika на улице Гиборей Исраэль в Нетании после взрыва. Пострадавших нет, зданию причинен материальный ущерб.

По предварительным данным, в заведение бросили похищенный армейский боеприпас. Полиция считает, что инцидент носит криминальный характер и связан с продолжающимся конфликтом между преступными группировками.

На месте работают полицейские и пожарные.

Накануне началась серия нападений на рестораны сети Japanika, принадлежащей бизнесмену и владельцу футбольного клуба "Бейтар" Бараку Абрамову.

В ночь на 13 июля осколочную гранату бросили в витрину ресторана Japanika в Кирьят-Оно. Еще один филиал в Рамат-Гане был поврежден взрывом самодельного устройства. Кроме того, неизвестные попытались поджечь ресторан Japanika в Гиватаиме, пожара не было, потому что огонь быстро погас сам.

Отметим, что и в прошлые годы рестораны сети Japanika подвергались нападениям.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 июля 2026

Взрывы в Нес-Ционе и Герцлии, нет пострадавших
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 июля 2026

Два ресторана сети Japanika в центре Израиля подверглись нападениям