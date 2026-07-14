Взрыв и пожар в ресторане Japanika в Нетании: криминальные разборки

Полиция расследует пожар, возникший в ресторане сети Japanika на улице Гиборей Исраэль в Нетании после взрыва. Пострадавших нет, зданию причинен материальный ущерб.

По предварительным данным, в заведение бросили похищенный армейский боеприпас. Полиция считает, что инцидент носит криминальный характер и связан с продолжающимся конфликтом между преступными группировками.

На месте работают полицейские и пожарные.

Накануне началась серия нападений на рестораны сети Japanika, принадлежащей бизнесмену и владельцу футбольного клуба "Бейтар" Бараку Абрамову.

В ночь на 13 июля осколочную гранату бросили в витрину ресторана Japanika в Кирьят-Оно. Еще один филиал в Рамат-Гане был поврежден взрывом самодельного устройства. Кроме того, неизвестные попытались поджечь ресторан Japanika в Гиватаиме, пожара не было, потому что огонь быстро погас сам.

Отметим, что и в прошлые годы рестораны сети Japanika подвергались нападениям.