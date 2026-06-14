Кац объявил о назначении бригадного генерала Ибрагима своим военным секретарем
время публикации: 14 июня 2026 г., 11:16 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 11:16
Министр обороны Исраэль Кац принял решение назначить бригадного генерала Ишама Ибрагима своим военным секретарем. Ибрагим занимает на данный момент должность главы гражданской администрации Иудеи и Самарии.
Бригадный генерал Ибрагим, выходец из друзской общины, высоко ценится в военном истеблишменте и считается очень доминантной фигурой.
Министр обороны сообщил о своем решении начальнику генерального штаба Эялю Замиру и подчеркнул, что решение вступает в силу незамедлительно. Имя офицера, который возглавит гражданскую администрацию, не названо.