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Израиль

Кац объявил о назначении бригадного генерала Ибрагима своим военным секретарем

Исраэль Кац
Минобороны
время публикации: 14 июня 2026 г., 11:16 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 11:16
Ишам Ибрагим
Wikipedia.org. Фото: IDF Spokesperson's Unit

Министр обороны Исраэль Кац принял решение назначить бригадного генерала Ишама Ибрагима своим военным секретарем. Ибрагим занимает на данный момент должность главы гражданской администрации Иудеи и Самарии.

Бригадный генерал Ибрагим, выходец из друзской общины, высоко ценится в военном истеблишменте и считается очень доминантной фигурой.

Министр обороны сообщил о своем решении начальнику генерального штаба Эялю Замиру и подчеркнул, что решение вступает в силу незамедлительно. Имя офицера, который возглавит гражданскую администрацию, не названо.

Израиль
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