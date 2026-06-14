Кац объявил о назначении бригадного генерала Ибрагима своим военным секретарем

Министр обороны Исраэль Кац принял решение назначить бригадного генерала Ишама Ибрагима своим военным секретарем. Ибрагим занимает на данный момент должность главы гражданской администрации Иудеи и Самарии.

Бригадный генерал Ибрагим, выходец из друзской общины, высоко ценится в военном истеблишменте и считается очень доминантной фигурой.

Министр обороны сообщил о своем решении начальнику генерального штаба Эялю Замиру и подчеркнул, что решение вступает в силу незамедлительно. Имя офицера, который возглавит гражданскую администрацию, не названо.