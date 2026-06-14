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Израиль

Барак: "Возможно придется изгонять Нетаниягу камнями и палками"

Биньямин Нетаниягу
Эхуд Барак
время публикации: 14 июня 2026 г., 10:36 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 10:51
Барак: "Возможно придется изгонять Нетаниягу камнями и палками"
Chaim Goldberg/Flash90

Бывший премьер-министр Эхуд Барак дал интервью радиостанции "Кан Бет". Помимо прочего, Барак заявил: "Если Нетаниягу попытается сорвать выборы, а он может попытаться это сделать, не будет выбора кроме как гнать его камнями и палками".

Барак добавил, что срыв выборов в результате тех или иных действий нынешнего правительства вполне возможен. "Очень легко это сделать: удар по Набатии, они отвечают, мы наносим удар по Дахии, и получаем войну с Ираном, а выборов нет", – пояснил Барак.

Ведущий программы, Арье Голан, не поинтересовался у Барака, что означает "палками и камнями", и подразумевает ли бывший премьер-министр насильственные действия в отношении главы правительства Израиля.

Эхуд Барак заявил, что формирующееся соглашение Ирана и США можно назвать одним словом – плохое, а двумя словами – очень плохое. "Мы платим цену за надменность и слепоту Нетаниягу, и в большой степени за манипуляции, которые Нетаниягу устраивал в отношении Трампа", – заявил бывший премьер-министр.

Израиль
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