x
14 июня 2026
|
последняя новость: 13:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
14 июня 2026
|
14 июня 2026
|
последняя новость: 13:23
14 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Грузовик сбил мотоциклиста на 40-м шоссе возле развязки "Шаария"

Мада
ДТП
Петах-Тиква
время публикации: 14 июня 2026 г., 12:33 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 12:33
Грузовик сбил мотоциклиста на 40-м шоссе возле развязки "Шаария"
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Яркон поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на шоссе 40 возле развязки Шаария, где грузовик столкнулся с мотоциклом.

В результате аварии мотоциклист, мужчина в возрасте примерно 30 лет, получил тяжелые множественные травмы. После оказания неотложной помощи медики эвакуировали его в больницу "Шиба" в тяжелом и стабильном состоянии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook