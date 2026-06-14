Грузовик сбил мотоциклиста на 40-м шоссе возле развязки "Шаария"

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Яркон поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на шоссе 40 возле развязки Шаария, где грузовик столкнулся с мотоциклом.

В результате аварии мотоциклист, мужчина в возрасте примерно 30 лет, получил тяжелые множественные травмы. После оказания неотложной помощи медики эвакуировали его в больницу "Шиба" в тяжелом и стабильном состоянии.