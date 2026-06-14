Нападение на 85-м шоссе возле Рамэ, мужчина в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Эшер поступило сообщение об инциденте с применением насилия на шоссе 85 неподалеку от Рамэ. Мужчина в возрасте 57 лет получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Оказав пострадавшему неотложную медицинскую помощь, медики эвакуировали его на машине интенсивной терапии в больницу в тяжелом состоянии, подключенным к аппарату искусственного дыхания и введенным в медикаментозный сон.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.