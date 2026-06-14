x
14 июня 2026
|
последняя новость: 08:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
14 июня 2026
|
14 июня 2026
|
последняя новость: 08:46
14 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нападение на 85-м шоссе возле Рамэ, мужчина в тяжелом состоянии

Мада
Криминал в арабском секторе
время публикации: 14 июня 2026 г., 07:48 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 08:04
Нападение на 85-м шоссе возле Рамэ, мужчина в тяжелом состоянии
Пресс-служба полиции Израиля

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Эшер поступило сообщение об инциденте с применением насилия на шоссе 85 неподалеку от Рамэ. Мужчина в возрасте 57 лет получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Оказав пострадавшему неотложную медицинскую помощь, медики эвакуировали его на машине интенсивной терапии в больницу в тяжелом состоянии, подключенным к аппарату искусственного дыхания и введенным в медикаментозный сон.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook