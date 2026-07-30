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Израиль

Полиции поручено проверить, не пытался ли "Ликуд" обмануть БАГАЦ

Полиция
Расследование
Госконтролер
Юрсоветник правительства
время публикации: 30 июля 2026 г., 00:11 | последнее обновление: 30 июля 2026 г., 00:17
Полиции поручено проверить, не пытался ли "Ликуд" обмануть БАГАЦ
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Полиции поручено проверить, не пытался ли "Ликуд" обмануть БАГАЦ
Yonatan Sindel/Flash90

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара и государственный прокурор Амит Айсман поручили полиции проверить, содержались ли ложные сведения в ответе "Ликуда" БАГАЦу по петиции против выборов государственного контролера.

Представители "Ликуда" утверждали в суде и в письменных заявлениях, что депутаты не получали указания фотографироваться с бюллетенями во время тайного голосования по кандидатуре госконтролера. Однако депутат Кнессета Шарен Хаскель указала в своем заявлении, что такое распоряжение было.

В связи с расхождением в свидетельствах юридический советник поручила полиции еще раз опросить Хаскель. Если депутат подтвердит свои слова, может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

Израиль
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