Украина потеряла истребитель F-16, пилот катапультировался
время публикации: 29 июля 2026 г., 22:17 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 22:22
Украина потеряла истребитель F-16, пилот катапультировался
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Пресс-служба Воздушных сил Украины сообщила о потере истребителя F-16 при выполнении боевого задания.
Сообщается, что на борту самолета, выполнявшего задание по перехвату воздушных целей противника, возникла нештатная ситуация, после чего пилот катапультировался. Его доставили в больницу для обследования.
На месте падения самолета работают эксперты и правоохранительные органы. Жертв среди гражданского населения и разрушений на земле не зафиксировано.
Пресс-служба ВС не сообщает, где именно разбился самолет.
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