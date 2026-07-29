x
29 июля 2026
|
последняя новость: 22:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
29 июля 2026
|
29 июля 2026
|
последняя новость: 22:17
29 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Украина потеряла истребитель F-16, пилот катапультировался

Война в Украине
Авиакатастрофа
время публикации: 29 июля 2026 г., 22:17 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 22:22
Украина потеряла истребитель F-16, пилот катапультировался
0:00 0:00
Украина потеряла истребитель F-16, пилот катапультировался
AP Photo/Efrem Lukatsky

Пресс-служба Воздушных сил Украины сообщила о потере истребителя F-16 при выполнении боевого задания.

Сообщается, что на борту самолета, выполнявшего задание по перехвату воздушных целей противника, возникла нештатная ситуация, после чего пилот катапультировался. Его доставили в больницу для обследования.

На месте падения самолета работают эксперты и правоохранительные органы. Жертв среди гражданского населения и разрушений на земле не зафиксировано.

Пресс-служба ВС не сообщает, где именно разбился самолет.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 июня 2026

В Калифорнии потерпел крушение бомбардировщик ВВС США, восемь человек погибли
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 июня 2026

В Иркутской области разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3 армии РФ
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 июня 2026

В горах штата Вашингтон разбился истребитель ВВС США, пилот катапультировался