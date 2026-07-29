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Экономика

Более 4000 семей изъявили желание жить в новых поселениях в северной Самарии

Иудея и Самария
время публикации: 29 июля 2026 г., 21:58 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 22:02
Более 4000 семей изъявили желание жить в новых поселениях в северной Самарии
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Более 4000 семей изъявили желание жить в новых поселениях в северной Самарии
Фото: Рои Хади

Более 4000 семей подали заявки на вступление в группы, создаваемые для заселения 19 новых и восстанавливаемых поселений в северной Самарии. Об этом сообщили региональный совет Шомрон и движение "Амана".

По данным организаторов, из-за инфраструктурных, бюджетных и территориальных ограничений на первом этапе к участию в проекте допущены несколько сотен семей.

Программа предусматривает восстановление четырех поселений северной Самарии, эвакуированных в ходе размежевания (Хомеш, Са-Нур, Ганим и Кадим), а также постройку 15 новых населенных пунктов.

Пресс-служба регионального совета Шомрон отмечает, что около 50% заявок поступило из Иудеи и Самарии, еще 30% – из центра страны и Иерусалима (включая Тель-Авив, Петах-Тикву и Нетанию). Кроме того, заявки подали еврейские семьи из-за рубежа (в частности, из Швейцарии и Майами), рассматривающие репатриацию в Израиль вследствие этого проекта. Около половины подателей заявки – молодые пары в возрасте от 20 до 30 лет, и около 30% – в возрасте от 30 до 55 лет. В профессиональном плане порядка 40% работают в сфере образования и социальной сферы, а около 25% – специалисты в области высоких технологий, инженерии, а также других профессий.

Экономика
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