В результате ударов США и Саудовской Аравии по Ираку погибли четверо бойцов КСИР

Иран утверждает, что в результате американо-саудовских ударов по территории Ирака погибли четверо бойцов КСИР.

Заместитель губернатора иранской провинции Меркези сообщил агентству IRNA, что погибшие обеспечивали безопасность мероприятий, связанных с паломничеством Арбаин, в провинции Дияла на востоке Ирака. Иранское агентство IRNA опубликовало имена погибших.

Представитель иракских вооруженных формирований, связанных с Ираном, сообщил CNN, что в результате ударов погибли шесть иранских паломников. По его утверждению, они прибыли в Ирак как паломники, а не как бойцы или военные советники.