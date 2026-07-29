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Ближний Восток

В результате ударов США и Саудовской Аравии по Ираку погибли четверо бойцов КСИР

Война с Ираном
США
Саудовская Аравия
Ирак
время публикации: 29 июля 2026 г., 23:20 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 23:20
В результате ударов США и Саудовской Аравии по Ираку погибли четверо бойцов КСИР
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В результате ударов США и Саудовской Аравии по Ираку погибли четверо бойцов КСИР
AP Photo/Vahid Salemi

Иран утверждает, что в результате американо-саудовских ударов по территории Ирака погибли четверо бойцов КСИР.

Заместитель губернатора иранской провинции Меркези сообщил агентству IRNA, что погибшие обеспечивали безопасность мероприятий, связанных с паломничеством Арбаин, в провинции Дияла на востоке Ирака. Иранское агентство IRNA опубликовало имена погибших.

Представитель иракских вооруженных формирований, связанных с Ираном, сообщил CNN, что в результате ударов погибли шесть иранских паломников. По его утверждению, они прибыли в Ирак как паломники, а не как бойцы или военные советники.

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