В результате ударов США и Саудовской Аравии по Ираку погибли четверо бойцов КСИР
время публикации: 29 июля 2026 г., 23:20 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 23:20
В результате ударов США и Саудовской Аравии по Ираку погибли четверо бойцов КСИР
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Иран утверждает, что в результате американо-саудовских ударов по территории Ирака погибли четверо бойцов КСИР.
Заместитель губернатора иранской провинции Меркези сообщил агентству IRNA, что погибшие обеспечивали безопасность мероприятий, связанных с паломничеством Арбаин, в провинции Дияла на востоке Ирака. Иранское агентство IRNA опубликовало имена погибших.
Представитель иракских вооруженных формирований, связанных с Ираном, сообщил CNN, что в результате ударов погибли шесть иранских паломников. По его утверждению, они прибыли в Ирак как паломники, а не как бойцы или военные советники.