Маклин Селебрини заключил рекордный контракт в истории НХЛ: 18,8 млн долларов в год

Центральный нападающий клуба "Сан Хосе Шаркс" Маклин Селебрини, которого называют новым лицом Национальной хоккейной лиги, подписал рекордный в истории НХЛ контракт. Начиная с 2027 года он будет получать 18,8 миллионов долларов в год.

Контракт, общая сумма которого составляет 94 миллиона долларов, рассчитан на пять лет. 20-летний Селебрини в минувшем сезоне набрал 115 очков, забив 45 шайб и отдав 70 голевых передач. Следующий сезон станет заключительным по контракту новичка, составляющему 950000 в год.

"Всего за два года, будучи тинейджером, Маклин доказал, что является одним из лучших хоккеистов в мире. Мы очень рады заключить долгосрочный контракт с основным нашим игроком. Наша цель – создать команду, которая будет ежегодно бороться за кубок Стенли", – заявил генеральный менеджер "Сан-Хосе" Майк Грир.