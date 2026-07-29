Опрос "Решет-13": "Ликуд" и "Яшар" сравнялись по числу мандатов

Вечером 29 июля телеканал "Решет-13" опубликовал результаты опроса общественного мнения, в котором впервые партии "Яшар" во главе с Гади Айзенкотом и "Ликуд" во главе с Биньямином Нетаниягу получили равное количество голосов.

Согласно результатам опроса, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партии "Ликуд" и "Яшар" получили бы по 23 мандата, блок "Бэяхад" во главе с Нафтали Беннетом – 13 мандатов, "Наш дом Израиль" – 10, "Демократим" – 9, "Яадут а-Тора" – 9, "Оцма Иегудит" Бен-Гвира – 8, ШАС – 7, РААМ – 5, "Байт Циони – Милуимниким" (Йоаз Хендель, Хили Трупер) – 5, ХАДАШ-ТААЛ – 4, "Ционут Датит" – 4.

По подсчетам телеканала, блок оппозиционных партий набирает 60 мандатов (без учета мандатов арабских партий), блок коалиции – 51.

Участников опроса также спросили, насколько они уверены, за какой блок проголосуют, 49% уверены, что поддержат блок оппозиции, 35% – коалиции, 10% еще не определились, а 6% намерены голосовать за партии, которые не входят ни в один из блоков.

На вопрос о том, кто Нетаниягу или Айзенкот, наиболее подходит на пост премьер-министра, 47% отдали свои голоса за Айзенкота, 36% – за Нетаниягу. Из пары Нетаниягу-Беннет 45% выбрали Беннета, и 40% – Нетаниягу.