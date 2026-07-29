Штаб Айзенкота потребовал от ШАБАКа обеспечить его охрану

Штаб партии "Яшар" направил главе ШАБАКа Давиду Зини письмо с требованием обеспечить охрану Гади Айзенкота. Об этом 29 июля сообщил корреспондент телеканала "Кешет-12" Ярон Авраам.

Обращение связано с угрозами Ирана в адрес высокопоставленных израильтян, в том числе Айзенкота, а также с напряженной атмосферой, в которой проходит предвыборная кампания. В штабе подчеркнули, что Айзенкот является одним из ведущих кандидатов на пост премьер-министра, однако до сих пор не получил необходимой охраны.

Из-за отсутствия телохранителей от ШАБАКа партия была вынуждена нанять частную охранную компанию. При этом частные охранники не располагают разведывательной информацией о возможных угрозах.

Вопрос об охране Айзенкота все еще рассматривается. Закон не обязывает ШАБАК обеспечивать его безопасность, поскольку в настоящее время он не занимает должность, относящуюся к числу охраняемых государственных постов.