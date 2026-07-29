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Израиль

МВД разъясняет: нерезиденты Израиля не смогут голосовать на выборах в Кнессет

Выборы 2026
время публикации: 29 июля 2026 г., 20:17 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 20:20
МВД разъясняет: нерезиденты Израиля не смогут голосовать на выборах в Кнессет
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МВД разъясняет: нерезиденты Израиля не смогут голосовать на выборах в Кнессет
Avshalom Sassoni/Flash90

Граждане Израиля, проживающие за границей и не зарегистрированные в качестве резидентов, не будут включены в список избирателей на выборах в Кнессет 26-го созыва, разъясняет министерство внутренних дел на сайте i24.tv.

Таким образом, для доступа к избирательному участку одного гражданства недостаточно, надо быть зарегистрированным в реестре населения в качестве резидента.

Проверить наличие своих данных в списке избирателей и узнать адрес избирательного участка можно по телефонам 1-800-101975 и 073-2458358 с 08:30 до 17:30. Сервис предоставляется на иврите, арабском, русском, амхарском и английском языках.

Также можно отправить сообщение с вопросом в виде SMS или в мессенджер WhatsApp по номеру 053-3801464.

Изменения адреса, одобренные управлением народонаселения и иммиграции до 3 сентября, будут учтены при составлении списка избирателей.

Данные о месте голосования пока являются предварительными и могут измениться. Окончательная информация должна быть опубликована после 7 сентября 2026 года.

Выборы в Кнессет назначены на 27 октября 2026 года.

Израиль
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