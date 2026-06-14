Воздушная тревога в Рош а-Никре и окрестностях, вторжение БПЛА

Воздушная тревога, свидетельствующая о нарушении воздушного пространства Израиля, прозвучала в Рош а-Никре, Бецете и окрестностях. Предположительно, вторжение ударного беспилотника "Хизбаллы".

ЦАХАЛ сообщает, что тревога была вызвана запуском двух беспилотников в направлении действующих на юге Ливана военнослужащих и срабатыванием ПВО в попытке их сбить. Обе "воздушные цели" упали на территории Ливана неподалеку от израильской границы, пострадавших нет.