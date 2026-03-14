В Тель-Авиве задержан мужчина, не пускавший граждан в убежище во время тревоги

Сотрудники полиции задержали для допроса жителя Тель-Авива в возрасте около 30 лет, подозреваемого в том, что во время тревоги он отказывался пускать граждан в убежище.

Кроме того, по имеющимся подозрениям, он напал на находившуюся в убежище женщину.

Полицейские провели выяснение обстоятельств инцидента. После окончания допроса подозреваемый был отпущен на ограничительных условиях.