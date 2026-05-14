"Министр – не резиновая печать": еще одна офицер полиции пожаловалась на Бен-Гвира

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир задерживает повышение еще одной женщины – офицера полиции, сообщает "Кан". Речь идет о майоре полиции Реут Розенберг.

Генинспектор полиции Дани Леви и высший командный состав еще в августе прошлого года рекомендовали повысить ее до звания подполковника и назначить на высокую должность в юридической службе полиции, однако министр до сих пор не подписал назначение. По данным "Кан", Розенберг обратилась к Бен-Гвиру и рассматривает возможность обращения в суд.

Высокопоставленный источник в полиции заявил "Кан", что Розенберг считается отличным офицером, получавшей высокие оценки от коллег и командиров, а задержка ее повышения, по его мнению, является частью попыток ослабить юридическую службу полиции. Другой источник в полиции утверждает, что речь не о личном отношении к Розенберг, а о методе давления на офицеров, занимающих чувствительные должности: министр показывает, что может месяцами задерживать повышение даже после прохождения всех профессиональных процедур и рекомендации генинспектора.

В канцелярии Бен-Гвира заявили в ответ, что министр "не является резиновой печатью", а дело Розенберг будет рассмотрено "профессионально и упорядоченно". В заявлении также сказано, что "метод офицеров – отправлять письма адвокатов и одновременно бежать жаловаться в СМИ – на министра не действует", а назначения офицеров будут утверждаться только после штабной работы и исходя из профессиональных соображений.

"Кан" отмечает: ранее Бен-Гвир заявлял суду, что из сотен назначений не утвердил рекомендации высшего командного состава только в двух случаях. Однако издание уже сообщало о дополнительных похожих случаях, в том числе о задержке назначения подполковника Ицика Альфаси и подполковника Керен Толедано, которую генинспектор рекомендовал назначить командиром полиции Офакима.

Нынешняя история с Реут Розенберг напоминает и другие два дела о задержке продвижения женщин-офицеров в полиции. В феврале суд удовлетворил иск Ринат Сабан, участвовавшей в расследовании "дела 4000" и дела о давлении на свидетеля Шломо Фильбера, и обязал Бен-Гвира утвердить ее повышение до звания подполкованика; после длительной задержки она была повышена. Позднее Бен-Гвир также отступил в деле Рути Ауслих: после ее обращения в суд министр сообщил, что подпишет ее повышение и назначение на должность начальницы отдела расследований в полиции. В обоих случаях юридическая система и командование полиции утверждали, что продвижение офицеров было рекомендовано на профессиональном уровне, а задержка со стороны министра не имела достаточного обоснования.