18 марта 2026
последняя новость: 16:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
18 марта 2026
|
18 марта 2026
|
последняя новость: 16:36
18 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

Ринат Сабан будет автоматически повышена в должности, если Бен-Гвир не сделает это до 24 марта

Судебные решения
Итамар Бен-Гвир
время публикации: 18 марта 2026 г., 16:09 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 16:09
Ринат Сабан будет автоматически повышена в должности, если Бен-Гвир не сделает это до 24 марта
Yonatan Sindel/Flash90

Окружной суд Иерусалима постановил: если министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир в течение пяти дней не утвердит продвижение по службе Ринат Сабан, повышение вступит в силу автоматически.

Суд также возложил оплату судебных издержек в размере 2,5 тысяч шекелей на Бен-Гвира.

9 февраля окружной суд в Лоде постановил, что решение министра национальной безопасности не продвигать по службе Ринат Сабан было необоснованным. "Есть реальное опасение наличия недостойных мотивов", – говорилось в решении суда. Итамар Бен-Гвир заявил о намерении подать апелляцию в Верховный суд и попросил отложить срок вступления в силу вердикта окружного суда.

Ринат Сабан утверждает, что Бен-Гвир препятствует ее продвижению по службе и получению звания подполковника, так как она принимала участие в расследовании подозрений в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

На данный момент Сабан занимает должность заместителя главы следственного отдела Управления ЛАХАВ-433.

Согласно опубликованной информации, Сабан прошла весь отборочный процесс, необходимый для получения повышения и нового назначения. Более того, министр национальной безопасности лично подписал ее направление на учебу в академию штаба и командования полиции. Однако после успешного завершения ею курса продвижение было заморожено из-за того, что Итамар Бен-Гвир назвал "проблематичными действиями, вскрывшимися в ходе свидетельских показаний на суде над премьер-министром".

Израиль
