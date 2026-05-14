ЦАХАЛ: на юге Ливана перехвачена воздушная цель

После полуночи ЦАХАЛ уведомил, что недавно был осуществлен перехват предполагаемой воздушной цели в районе действий израильских военных на юге Ливана. Тревога не была активирована.

Кроме того, в течение последних нескольких часов в нескольких отдельных инцидентах террористическая организация "Хизбалла" выпустила противотанковую ракету и несколько минометных снарядов, которые упали вблизи израильских военных. Как заявляет ЦАХАЛ, пострадавших нет.