В Иерусалиме задержан подросток по подозрению в поджоге леса

В среду вечером в районе Писгат-Зеэв на севере Иерусалима произошло возгорание растительности в лесном массиве. Пожарные расчеты, прибывшие на место, изолировали очаг возгорание.

Полиция пришла к выводу, что пожар стал результатом поджога. По подозрению в причастности к нему задержали несовершеннолетнего жителя района.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что отец подростка вызван в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств случившегося.