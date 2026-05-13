13 мая 2026
последняя новость: 22:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

В Иерусалиме задержан подросток по подозрению в поджоге леса

Полиция
Иерусалим
Пожары
время публикации: 13 мая 2026 г., 22:40 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 22:40
В среду вечером в районе Писгат-Зеэв на севере Иерусалима произошло возгорание растительности в лесном массиве. Пожарные расчеты, прибывшие на место, изолировали очаг возгорание.

Полиция пришла к выводу, что пожар стал результатом поджога. По подозрению в причастности к нему задержали несовершеннолетнего жителя района.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что отец подростка вызван в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств случившегося.

