x
14 ноября 2025
|
последняя новость: 12:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 ноября 2025
|
14 ноября 2025
|
последняя новость: 12:40
14 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Для дебилов и баранов" Тали Готлиб утверждает, что не нарушала судебный запрет

Суд
Ликуд
Соцсети
Скандалы
время публикации: 14 ноября 2025 г., 11:40 | последнее обновление: 14 ноября 2025 г., 12:03
"Для дебилов и баранов" Тали Готлиб утверждает, что не нарушала судебный запрет
Yonatan Sindel/Flash90

Депутат Кнессета Тали Готлиб ("Ликуд") опровергает сообщения о том, что накануне она нарушила судебный запрет, сообщив имя и должность допрошенного отделом внутренних расследований полиции (МАХАШ) генерал-майора Мени Биньямина.

"Для всех дебилов и баранов в стаде я с радостью прилагаю решение судьи Эрлиха о том, что по прямому требованию МАХАШ он не запрещал публикацию имени начальника участка "Лахав", – написала Тали Готлиб в своем аккаунте в социальной сети X, приложив фотографию просьбы МАХАШ (с вердиктом суда, удовлетворяющим эту просьбу). МАХАШ обращается в суд с просьбой вынести запрет на публикацию всех деталей расследования, за исключением (далее в представленном Готлиб документе отсутствует часть листа, со сладующей строки идет слово "подозреваемого".

"Понимаете? Он не запретил публикацию. МАХАШ четко просил не запрещать публикацию имени начальника участка "Лахав" в своем постановлении, – пишет Тали Готлиб. – Рада была разъяснить".

Напомним, имя допрошенного МАХАШ генерала полиции было разрешено к публикации в четверг вечером – Тали Готлиб сообщила его в четверг утром, сообщив, что был допрошен генерал-майор полиции Мени Биньямин, возглавляющий подразделение "Лахав-433". Готлиб также обвинила руководительницу МАХАШ Карин Бар-Менахем и юридическую советницу правительства Гали Баарав-Миару в сговоре и преследованиях высокопоставленного руководителя полиции.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 ноября 2025

Разрешено к публикации: глава "Лахав-433" генерал-майор Мени Биньямин был допрошен МАХАШ
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 ноября 2025

Депутат Тали Готлиб, вопреки запрету суда, раскрыла личность допрошенного генерала полиции
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 ноября 2025

Тали Готлиб: "Генинспектор полиции – идиот"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 октября 2025

Тали Готлиб войдет в самую секретную комиссию Кнессета