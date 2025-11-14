"Для дебилов и баранов" Тали Готлиб утверждает, что не нарушала судебный запрет

Депутат Кнессета Тали Готлиб ("Ликуд") опровергает сообщения о том, что накануне она нарушила судебный запрет, сообщив имя и должность допрошенного отделом внутренних расследований полиции (МАХАШ) генерал-майора Мени Биньямина.

"Для всех дебилов и баранов в стаде я с радостью прилагаю решение судьи Эрлиха о том, что по прямому требованию МАХАШ он не запрещал публикацию имени начальника участка "Лахав", – написала Тали Готлиб в своем аккаунте в социальной сети X, приложив фотографию просьбы МАХАШ (с вердиктом суда, удовлетворяющим эту просьбу). МАХАШ обращается в суд с просьбой вынести запрет на публикацию всех деталей расследования, за исключением (далее в представленном Готлиб документе отсутствует часть листа, со сладующей строки идет слово "подозреваемого".

"Понимаете? Он не запретил публикацию. МАХАШ четко просил не запрещать публикацию имени начальника участка "Лахав" в своем постановлении, – пишет Тали Готлиб. – Рада была разъяснить".

Напомним, имя допрошенного МАХАШ генерала полиции было разрешено к публикации в четверг вечером – Тали Готлиб сообщила его в четверг утром, сообщив, что был допрошен генерал-майор полиции Мени Биньямин, возглавляющий подразделение "Лахав-433". Готлиб также обвинила руководительницу МАХАШ Карин Бар-Менахем и юридическую советницу правительства Гали Баарав-Миару в сговоре и преследованиях высокопоставленного руководителя полиции.