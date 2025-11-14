Арестован подозреваемый в убийстве в Тель-Авиве, где был обнаружен обезглавленный труп

Полиция арестовала подозреваемого в убийстве мужчины, иностранного рабочего из Африки. Убийство было совершено в тель-авивском районе Кирьят-Шалом, в общественном парке на улице Нили. Тело было обезглавлено.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции Яффо и бойцами полицейского спецназа ЯСАМ.

Информация о личности задержанного не публикуется.