Арестован подозреваемый в убийстве в Тель-Авиве, где был обнаружен обезглавленный труп

время публикации: 14 ноября 2025 г., 01:10 | последнее обновление: 14 ноября 2025 г., 05:27
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция арестовала подозреваемого в убийстве мужчины, иностранного рабочего из Африки. Убийство было совершено в тель-авивском районе Кирьят-Шалом, в общественном парке на улице Нили. Тело было обезглавлено.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции Яффо и бойцами полицейского спецназа ЯСАМ.

Информация о личности задержанного не публикуется.

В тель-авивском парке обнаружено обезглавленное тело мужчины