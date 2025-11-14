28-летняя Таалиль Амар застрелена возле Кафр-Касема

Опубликовано имя женщины, которая была убита в четверг вечером в районе Кафр-Касема. Это 28-летняя Таалиль Амар из Кафр-Касема.

По сообщению полиции, женщина была застрелена, когда находилась в автомобиле неподалеку от оливковой рощи. Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДа пытались реанимировать ее, но были вынуждены констатировать ее смерть по дороге в больницу.

Таалиль Амар стала 228 представительницей арабского сектора, убитой с начала года.