14 ноября 2025
14 ноября 2025
14 ноября 2025
последняя новость: 00:40
14 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

28-летняя Таалиль Амар застрелена возле Кафр-Касема

Криминал в арабском секторе
Полиция
Расследование
Убийства
время публикации: 14 ноября 2025 г., 00:40 | последнее обновление: 14 ноября 2025 г., 00:45
28-летняя Таалиль Амар застрелена возле Кафр-Касема
Moshe Shai/FLASH90

Опубликовано имя женщины, которая была убита в четверг вечером в районе Кафр-Касема. Это 28-летняя Таалиль Амар из Кафр-Касема.

По сообщению полиции, женщина была застрелена, когда находилась в автомобиле неподалеку от оливковой рощи. Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДа пытались реанимировать ее, но были вынуждены констатировать ее смерть по дороге в больницу.

Таалиль Амар стала 228 представительницей арабского сектора, убитой с начала года.

Израиль
