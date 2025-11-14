В ночь на 14 ноября вершину горы Хермон покрыл тонкий слой снега. В настоящее время снегопада на Хермоне нет, даже в самой верхней части горы. И снег пока не растаял выше уровня камер, отслеживающих погоду на Хермоне.

Температура на вершине Хермона от 4 до 9 градусов по Цельсию.

В прошлом зимнем сезоне последний снегопад на Хермоне фиксировался 21 марта, а первый снегопад был 24 ноября.

Самые снежные зимы в Израиле

Самыми снежными за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.