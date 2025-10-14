x
14 октября 2025
|
последняя новость: 20:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 октября 2025
|
14 октября 2025
|
последняя новость: 20:44
14 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ опубликовал предупреждение для жителей Газы

Газа
ХАМАС
Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с ХАМАСом
ЦАХАЛ
время публикации: 14 октября 2025 г., 20:44 | последнее обновление: 14 октября 2025 г., 20:44
ЦАХАЛ опубликовал предупреждение для жителей Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Вечером 14 октября ЦАХАЛ опубликовал предупреждение для жителей сектора Газы об опасности приближения к местам дислокации израильских военных.

Предупреждение было опубликовано главой пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке Авихаем Эдраи.

В нем говорится, что в соответствии с соглашением о прекращении огня израильские силы остаются в секторе Газы. "Не приближайтесь к силам ЦАХАЛа в районах их дислокации. Приближаясь, вы подвергаете свои жизни опасности", – говорится в предупреждении.

На севере сектора Газы запрещено приближаться к Бейт-Хануну, Бейт-Лахии, Шуджайе, и районам вдоль желтой линии.

На юге сектора опасно приближаться к контрольно-пропускному пункту "Рафах", к Филадельфийскому коридору и к районам Хан-Юниса, находящимся вдоль желтой линии.

Жителям Газы также запрещено приближаться к буферной зоне на границе с Израилем.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 октября 2025

Трамп потребовал от ХАМАСа выполнять условия соглашения с Израилем и вернуть тела всех заложников
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 октября 2025

Опубликованы имена четырех заложников, тела которых были переданы ХАМАСом Израилю
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 октября 2025

739-й день войны: перемирие в Газе, возвращение террористов, операции в Иудее и Самарии