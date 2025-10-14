ЦАХАЛ опубликовал предупреждение для жителей Газы

Вечером 14 октября ЦАХАЛ опубликовал предупреждение для жителей сектора Газы об опасности приближения к местам дислокации израильских военных.

Предупреждение было опубликовано главой пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке Авихаем Эдраи.

В нем говорится, что в соответствии с соглашением о прекращении огня израильские силы остаются в секторе Газы. "Не приближайтесь к силам ЦАХАЛа в районах их дислокации. Приближаясь, вы подвергаете свои жизни опасности", – говорится в предупреждении.

На севере сектора Газы запрещено приближаться к Бейт-Хануну, Бейт-Лахии, Шуджайе, и районам вдоль желтой линии.

На юге сектора опасно приближаться к контрольно-пропускному пункту "Рафах", к Филадельфийскому коридору и к районам Хан-Юниса, находящимся вдоль желтой линии.

Жителям Газы также запрещено приближаться к буферной зоне на границе с Израилем.