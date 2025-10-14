Опубликованы имена четырех заложников, тела которых были переданы ХАМАСом Израилю

Опознаны тела четырех заложников, переданных ХАМАСом из Газы представителям "Красного Креста" вечером 13 октября. Это Гай Илуз, Бипин Джоши, Йоси Шараби, Даниэль Перец.

Процедура опознания проводилась экспертами института судебной медицины "Абу Кабир" при участии полиции Израиля и военного раввината.

По данным разведки, 7 октября 2023 года израильтянин Гай Илуз был ранен и похищен живым после того, как бежал от боевиков "Нухбы" в район Тель-Гама (около Реим, примерно в 4 км от границы с Газой). Он скончался от полученных ранений, не получив надлежащей медицинской помощи в плену у ХАМАСа. На момент смерти ему было 26 лет.

В тот же день из убежища в кибуце Алумим террористами ХАМАСа был похищен гражданин Непала Бипин Джоши. Предполагается, что он был убит в плену в первые месяцы войны. На момент смерти ему было 23 года.

53-летний Йоси Шараби был похищен из дома в кибуце Беэри. В начале 2024 года ЦАХАЛ передал семье Шараби отчет, согласно которому здание, в котором он содержался в лагере беженцев Нусейрат, обрушилось после попадания бомбы в соседний дом. Его брат, Эли Шараби, также был похищен террористами, и был освобожден из плена в феврале 2025 года.

22-летний капитан Даниэль Перец был командиром взвода 77-го батальона бригады "Саар ми-Голан". Погиб в результате атаки на его танк в районе Нахаль-Оз, его тело было похищено в Газу.

После освобождения 20 выживших заложников 13 октября в обмен на примерно 2000 заключенных израильских тюрем, среди которых были сотни террористов-убийц, ХАМАС начал постепенно передавать Израилю тела погибших или убитых в плену заложников.

По данным властей Израиля, в Газе остаются тела еще 24 погибших или убитых заложников. Речь идет о людях, которые на основании косвенных данных были признаны погибшими – их имена внесены в списки погибших. ХАМАС заявлял, что на поиски всех тел могут уйти несколько недель.

14 октября "Красный Крест" назвал этап возвращения тел погибших или убитых заложников "огромной проблемой". Представитель этой организации заявил, что данный процесс сложнее, чем освобождение живых заложников. По оценке "Красного Креста", поиск тел может занять "дни или недели".

Катарский телеканал "Аль-Араби" сообщил, что египетские команды действуют внутри сектора Газы, помогая искать тела погибших или убитых заложников и организовывать их передачу Израилю. В той же публикации отмечается, что израильтяне консультируются с высокопоставленными египетскими чиновниками, чтобы урегулировать вопросы, связанные с возвращением останков. Ранее "Аль-Араби" передавал слова представителя ХАМАСа Хазэма Касэма о том, что эта террористическая организация сотрудничает с посредниками, чтобы определить местонахождение тел заложников в секторе Газы.

Вечером израильские СМИ сообщили, что Израиль решил ввести санкции в отношении ХАМАСА за невыполнение им условий соглашения, по которым он должен был вернуть тела всех похищенных израильтян. Правительство Израиля решило, что в среду, 15 октября, КПП "Рафах" не будет открыт для пересечения границы жителями Газы, а также будет сокращен объем поступающей в сектор помощи.

ХАМАС заявил, что эти меры полностью противоречат соглашению.

Агентство Reuters сообщило, что вечером 14 октября ХАМАС передаст Израилю тела еще четырех заложников. Передача останков погибших должна состояться в 22:00.