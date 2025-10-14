Трамп потребовал от ХАМАСа выполнять условия соглашения с Израилем и вернуть тела всех заложников

Президент США Дональд Трамп прокомментировал в социальной сети Truth Social выполнение условий соглашения ХАМАСом и потребовал "прямо сейчас" вернуть тела похищенных.

"Все двадцать заложников вернулись и чувствуют себя настолько хорошо, насколько это возможно. Огромная ноша упала с плеч, но работа еще не завершена. Тела погибших все еще не возвращены, как это было обещано. Вторая фаза начинается прямо сейчас", – написал Трамп.

До настоящего момента ХАМАС передал Израилю четыре из 28 тел похищенных.

Вечером израильские СМИ сообщили, что Израиль решил ввести санкции в отношении ХАМАСА за невыполнение им условий соглашения, по которым он должен был вернуть тела всех похищенных израильтян. Правительство Израиля решило, что в среду, 15 октября, КПП "Рафах" не будет открыт для пересечения границы жителями Газы, а также будет сокращен объем поступающей в сектор помощи.

ХАМАС заявил, что эти меры полностью противоречат соглашению.

Агентство Reuters сообщило, что вечером 14 октября ХАМАС передаст Израилю тела еще четырех заложников. Передача останков погибших должна состояться в 22:00.