x
14 октября 2025
|
последняя новость: 20:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 октября 2025
|
14 октября 2025
|
последняя новость: 20:44
14 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Разрешено к публикации имя четвертого заложника, тело которого было передано Израилю

Заложники
время публикации: 14 октября 2025 г., 19:50 | последнее обновление: 14 октября 2025 г., 19:50
Капитан Даниэль Перец
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации имя четвертого заложника, тело которого было вечером 13 октября передано ХАМАСом Израилю. Это капитан Даниэль Перец, командир взвода 77-го батальона бригады "Саар ми-Голан", похищенный террористами 7 октября 2023 года около границы сектора Газы.

Утром 14 октября ЦАХАЛ сообщил о завершении процедуры идентификации четырех тел заложников, переданных ХАМАСом из Газы представителям "Красного Креста", были опубликованы имена троих из них: Гай Илуз, Йоси Шараби и Бипин Джоши.

Процедура опознания проводилась экспертами института судебной медицины "Абу Кабир" при участии полиции Израиля и военного раввината.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook