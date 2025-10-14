Разрешено к публикации имя четвертого заложника, тело которого было передано Израилю

Разрешено к публикации имя четвертого заложника, тело которого было вечером 13 октября передано ХАМАСом Израилю. Это капитан Даниэль Перец, командир взвода 77-го батальона бригады "Саар ми-Голан", похищенный террористами 7 октября 2023 года около границы сектора Газы.

Утром 14 октября ЦАХАЛ сообщил о завершении процедуры идентификации четырех тел заложников, переданных ХАМАСом из Газы представителям "Красного Креста", были опубликованы имена троих из них: Гай Илуз, Йоси Шараби и Бипин Джоши.

Процедура опознания проводилась экспертами института судебной медицины "Абу Кабир" при участии полиции Израиля и военного раввината.