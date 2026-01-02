x
Израиль

Среди пропавших без вести на горном курорте в Швейцарии – гражданка Израиля

Швейцария
время публикации: 02 января 2026 г., 17:09 | последнее обновление: 02 января 2026 г., 17:38
Среди пропавших без вести на горном курорте в Швейцарии – гражданка Израиля
AP Valais cantonal police

Министерство иностранных дел сообщило, что гражданка Израиля числится пропавшей без вести в связи с пожаром на горном курорте в Швейцарии.

Также было заявлено, что "представители израильского посольства находится на месте происшествия и поддерживает постоянную связь с местными властями". Израильтянка, считающаяся пропавшей без вести, имеет два гражданства

В то же время "Департамент по делам израильтян за границей в МИДе и команда посольства находятся на связи с семьей пропавшей".

По состоянию на утро 2 января, власти кантона Вале и полиция не публиковали список имен погибших и пострадавших в результате взрыва и пожара в баре Le Constellation в Кран-Монтане.

Известно о примерно 40 погибших и 115 пострадавших. Среди них есть граждане Швейцарии, Франции, Италии.

Сообщалось о пропавших без вести трех евреях. В зону происшествия направлены добровольцы организации ЗАКА, занимающейся поиском и сбором тел жертв терактов и катастроф.

По сообщениям швейцарских и французских СМИ, идентификация жертв только началась; тела сильно обгорели, поэтому установление личностей и уведомление семей может занять несколько дней.

Израиль
