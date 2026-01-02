x
02 января 2026
Спорт

Олимпиада 2026. Три хоккеиста-еврея включены в состав сборной США

Хоккей
НХЛ
Олимпиада 2026
время публикации: 02 января 2026 г., 16:04 | последнее обновление: 02 января 2026 г., 16:09
Олимпиада 2026. Три хоккеиста-еврея включены в состав сборной США
AP Photo/John Locher

Объявлен официальный состав сборной США для участия в олимпийском хоккейной турнире.

В составе сборной США три хоккеиста-еврея: вратарь Джереми Суэйман, защитник Куинн Хьюз и нападающий Джек Хьюз.

Не попали в официальный ростер защитники Люк Хьюз и Зеэв Буюм, которые входили в предварительные списки.

Вратари: Джереми Суэйман, Коннор Хеллебайк, Джейк Деттингер.

Защитники: Брок Фабер, Ноа Ханифин, Куинн Хьюз, Сэт Джонс, Чарльз Макэвой, Джейк Сандерсон, Джейкоб Слэвин, Зак Веренски.

Нападающие: Мэтт Болди, Кайл Коннор, Джейк Эйхель, Джейк Гюнцель, Джек Хьюз, Клейтон Келлер, Дилан Ларкин, Остон Мэттьюз, Джей Ти Миллер, Брок Нельсон, Тейдж Томпсон, Бреди Ткачук, Мэтью Ткачук, Винсент Трочек.

Спорт
