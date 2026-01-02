Олимпиада 2026. Три хоккеиста-еврея включены в состав сборной США
время публикации: 02 января 2026 г., 16:04 | последнее обновление: 02 января 2026 г., 16:09
Объявлен официальный состав сборной США для участия в олимпийском хоккейной турнире.
В составе сборной США три хоккеиста-еврея: вратарь Джереми Суэйман, защитник Куинн Хьюз и нападающий Джек Хьюз.
Не попали в официальный ростер защитники Люк Хьюз и Зеэв Буюм, которые входили в предварительные списки.
Вратари: Джереми Суэйман, Коннор Хеллебайк, Джейк Деттингер.
Защитники: Брок Фабер, Ноа Ханифин, Куинн Хьюз, Сэт Джонс, Чарльз Макэвой, Джейк Сандерсон, Джейкоб Слэвин, Зак Веренски.
Нападающие: Мэтт Болди, Кайл Коннор, Джейк Эйхель, Джейк Гюнцель, Джек Хьюз, Клейтон Келлер, Дилан Ларкин, Остон Мэттьюз, Джей Ти Миллер, Брок Нельсон, Тейдж Томпсон, Бреди Ткачук, Мэтью Ткачук, Винсент Трочек.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 января 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 января 2026