Олимпиада 2026. Три хоккеиста-еврея включены в состав сборной США

Объявлен официальный состав сборной США для участия в олимпийском хоккейной турнире.

В составе сборной США три хоккеиста-еврея: вратарь Джереми Суэйман, защитник Куинн Хьюз и нападающий Джек Хьюз.

Не попали в официальный ростер защитники Люк Хьюз и Зеэв Буюм, которые входили в предварительные списки.

Вратари: Джереми Суэйман, Коннор Хеллебайк, Джейк Деттингер.

Защитники: Брок Фабер, Ноа Ханифин, Куинн Хьюз, Сэт Джонс, Чарльз Макэвой, Джейк Сандерсон, Джейкоб Слэвин, Зак Веренски.

Нападающие: Мэтт Болди, Кайл Коннор, Джейк Эйхель, Джейк Гюнцель, Джек Хьюз, Клейтон Келлер, Дилан Ларкин, Остон Мэттьюз, Джей Ти Миллер, Брок Нельсон, Тейдж Томпсон, Бреди Ткачук, Мэтью Ткачук, Винсент Трочек.