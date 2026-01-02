x
Спорт
Спорт

Манор Соломон переходит в "Фиорентину"

Футбол
время публикации: 02 января 2026 г., 15:48 | последнее обновление: 02 января 2026 г., 15:48
Манор Соломон переходит в "Фиорентину"
AP Photo/Luca Bruno

Полузащитник сборной Израиля Манор Соломон близок к переходу в "Фиорентину". Он уже прошел медицинское обследование.

Хавбек "Тоттенхэма" будет играть за "фиалок" на правах аренды с правом выкупа.

Первую половину сезона израильский футболист играл на правах аренды за "Вильярреал".

В 11 матчах за испанский клуб он забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.

