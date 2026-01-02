"Аль-Ахрам": Анджелина Джоли прибыла в Египет и посетила границу с Газой

Египетское издание "Аль-Ахрам" сообщает, что в пятницу, 2 января, американская актриса и актриса и посол доброй воли UNICEF Анджелина Джоли посетила границу с сектором Газы, в районе пограничного перехода Рафах, где ознакомилась с работой гуманитарной инфраструктуры для помощи Газе.

Джоли осмотрела логистические склады египетского "Красного Полумесяца", через которые формируются поставки помощи.

"Аль-Ахрам" пишет, что Джоли выразила солидарность с жителями сектора.

На месте ее встречали губернатор Северного Синая Халид Мугауар и Надия Макрам Эбейд, связанная с деятельностью "Национального альянса" гражданских инициатив.

Также сообщается, что в рамках визита планируется посещение больницы в Аль-Арише, где есть пациенты из Газы.

Напомним, что в ноябре Джоли посещала украинский Херсон.