Вечером 14 сентября ХАМАС объявил, что в городе Газа были казнены трое "коллаборационистов". Об этом сообщил хамасовский сайт "Аль-Маджд".

"Один из коллаборационистов, С.Б. (33 года), с этого года был связан с разведывательными службами оккупационных властей и участвовал в тайных миссиях, которые наносили ущерб сопротивлению", – говорится в заявлении ХАМАСа.

Кем были двое других казненных, не сообщается.