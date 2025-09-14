x
14 сентября 2025
последняя новость: 20:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
14 сентября 2025
14 сентября 2025
последняя новость: 20:08
14 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

ХАМАС объявил, что в городе Газа были казнены трое "коллаборационистов"

Газа
ХАМАС
время публикации: 14 сентября 2025 г., 19:40 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 19:44
ХАМАС объявил, что в городе Газа были казнены трое "коллаборационистов"
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Вечером 14 сентября ХАМАС объявил, что в городе Газа были казнены трое "коллаборационистов". Об этом сообщил хамасовский сайт "Аль-Маджд".

"Один из коллаборационистов, С.Б. (33 года), с этого года был связан с разведывательными службами оккупационных властей и участвовал в тайных миссиях, которые наносили ущерб сопротивлению", – говорится в заявлении ХАМАСа.

Кем были двое других казненных, не сообщается.

Израиль
