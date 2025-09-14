Источники: лидеры ХАМАСа просят дать им покинуть Газу – не всем отказали

Вечером 14 сентября журналист 12-го израильского телеканала Амит Сегаль опубликовал имена четырех высокопоставленных представителей ХАМАСа, которые обращались к властям Израиля с просьбой дать им покинуть Газу. Информация опубликована со ссылкой на COGAT (Координатор действий правительства Израиля на территориях).

Приводим эти имена, с уточненными данными.

Это 1) Алаа ад-Дин аль-Бата и его семья – он являлся представителем администрации ХАМАСа в Газе, возглавлял одну из правительственных комиссий, 2) Мухаммад аль-Мадхун и его семья – был министром по делам молодежи и спорта в правительстве ХАМАСа, 3) Исмаил аль-Ашкар и его семья – был депутатом парламента от ХАМАСа, возглавлял хамасовскую комиссию по иностранным делам и обороне, 4) Ануар Аталла и его семья – член городского совета Газы от ХАМАСа.

Сегаль отмечает, что первым трем просителям было отказано в выезде из Газы, но Ануару Аталле представили возможность выехать через Иорданию. По какой причине было принято такое решение, неизвестно. В соцсетях публиковались сведения о том, что в обмен предоставлялись сведения о живых или мертвых израильских заложниках.