ЦАХАЛ: ликвидированы командир ХАМАСа, руководивший нападением на Алумим, и другие террористы

За последний месяц 282-я артиллерийская бригада ЦАХАЛа уничтожила ряд боевиков и полевых командиров террористической организации ХАМАС в секторе Газы.

Среди уничтоженных террористов был Юсуф Махмуд Мухаммад Джумаа, руководивший 7 октября 2023 года нападением на кибуц Алумим.

В общей сложности, за последний месяц в результате действий 282-й бригады в Газе были ликвидированы более 20 террористов, в их числе и те, кто участвовали в нападении на Израиль 7 октября 2023 года.

Помимо Юсуфа Джамаа названы следующие имена ликвидированных террористов: Самир Лакта, Исса Аббас, Исмаил Адуан, Ахмад Адуан, Мухаммад Адуан.