14 сентября 2025
Израиль

Хаим Кац будет утвержден в качестве министра строительства

Ликуд
Мин.строительства
время публикации: 14 сентября 2025 г., 10:51 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 11:12
Хаим Кац будет утвержден в качестве министра строительства
Chaim Goldberg/Flash90

Правительство Израиля утвердит постоянное назначение министра Хаима Каца ("Ликуд") на должность министра жилищного строительства, сообщает "Кан".

Ранее портфель главы минстроя находился в руках блока "Яадут а-Тора". Пост министра занимал Ицхак Гольдкнопф. После выхода ультраортодоксов из коалиции на этот портфель претендовала партия "Ционут Датит". Однако "Ликуд" счел целесообразным самостоятельно контролировать это министерство.

Хаим Кац совмещает работу в качестве министра туризма с работой исполняющего обязанности министра здравоохранения и министра соцобеспечения, а также отныне будет постоянным (до выборов или иного решения правительства) министром строительства.

Израиль
