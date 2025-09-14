Хаим Кац будет утвержден в качестве министра строительства

Правительство Израиля утвердит постоянное назначение министра Хаима Каца ("Ликуд") на должность министра жилищного строительства, сообщает "Кан".

Ранее портфель главы минстроя находился в руках блока "Яадут а-Тора". Пост министра занимал Ицхак Гольдкнопф. После выхода ультраортодоксов из коалиции на этот портфель претендовала партия "Ционут Датит". Однако "Ликуд" счел целесообразным самостоятельно контролировать это министерство.

Хаим Кац совмещает работу в качестве министра туризма с работой исполняющего обязанности министра здравоохранения и министра соцобеспечения, а также отныне будет постоянным (до выборов или иного решения правительства) министром строительства.