ЦАХАЛ заявил о ликвидации в Газе десятков террористов за последние сутки

ЦАХАЛ опубликовал отчет о боевых действиях в секторе Газы за 13-14 сентября 2025 года: операции продолжаются на большей части территории сектора – от севера до юга.

В районе Джабалии и на окраинах города Газа силы бригады "Гивати" (162-я дивизия), за последние 24 часа уничтожили более десяти террористов и разрушили объекты террористической инфраструктуры. Там же 215-я артиллерийская бригада уничтожила террористов ХАМАСа и склады оружия.

401-я бригада действует на окраине района Шейх Радуан, на северо-западе города Газа. За сутки ликвидированы около десяти боевиков ХАМАСа.

990-я артиллерийская бригада, действующая на севере сектора Газы, уничтожила террористов и противотанковые огневые позиции, с которых велся огонь по силам ЦАХАЛа.

Бойцы 11-й бригады и Северной бригады уничтожили несколько военных сооружений, которые использовались террористами ХАМАСа для наблюдения за силами ЦАХАЛа.

В южной части сектора Газы бойцы 6-й бригады уничтожили средства наблюдения и инфраструктуру террористической организации ХАМАС, а также ликвидировали ряд боевиков.