Посол Израиля в Лондоне Ципи Хотовели завершает каденцию
время публикации: 14 сентября 2025 г., 17:22 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 17:26
МИД Израиля уведомляет, что 15 сентября посол Израиля в Лондоне Ципи Хотовели завершит свою работу в этом качестве и вернется в Израиль. Она возглавляла израильскую дипмиссию в Великобритании в течение пяти лет.
До назначения нового посла исполнять его обязанности будет первый секретарь посольства Даниэла Гродски-Экштейн.
Ожидается, что комиссия по государственной службе обсудить назначение Цахи Бравермана на пост посла в Лондоне. В настоящее время он является главой аппарата премьер-министра Биньямина Нетаниягу.