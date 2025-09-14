x
14 сентября 2025
Посол Израиля в Лондоне Ципи Хотовели завершает каденцию

время публикации: 14 сентября 2025 г., 17:22 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 17:26
Фото NEWSru.co.il

МИД Израиля уведомляет, что 15 сентября посол Израиля в Лондоне Ципи Хотовели завершит свою работу в этом качестве и вернется в Израиль. Она возглавляла израильскую дипмиссию в Великобритании в течение пяти лет.

До назначения нового посла исполнять его обязанности будет первый секретарь посольства Даниэла Гродски-Экштейн.

Ожидается, что комиссия по государственной службе обсудить назначение Цахи Бравермана на пост посла в Лондоне. В настоящее время он является главой аппарата премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

