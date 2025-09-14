x
14 сентября 2025
Культура

"Большой брат-2025": победил Йовель Леви

время публикации: 14 сентября 2025 г., 07:38 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 07:38
"Большой брат-2025": победил Йовель Леви
Oren Ben Hakoon/Flash90

Вечером в субботу, 13 сентября, в Неве-Илане победителем израильского "Большого брата" был объявлен Йовель Леви, 27-летний житель Баркана, бывший футболист и ныне парикмахер.

Победитель в этом году получает 950 тысяч шекелей.

На втором месте – Эрез Искаков, третьей стала Тирца Коэн.

Вечер финала омрачила трагедия: бабушка Эреза Искакова погибла в ДТП.

