"Большой брат-2025": победил Йовель Леви

Вечером в субботу, 13 сентября, в Неве-Илане победителем израильского "Большого брата" был объявлен Йовель Леви, 27-летний житель Баркана, бывший футболист и ныне парикмахер.

Победитель в этом году получает 950 тысяч шекелей.

На втором месте – Эрез Искаков, третьей стала Тирца Коэн.

Вечер финала омрачила трагедия: бабушка Эреза Искакова погибла в ДТП.