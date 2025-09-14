В воскресенье, 14 сентября, в Израиль прибыл госсекретарь США Марко Рубио. Запланированы его встречи с политическим руководством Израиля.

Визит проходит на фоне ухудшения отношений между Израилем и США после удара ВВС ЦАХАЛа (9 сентября) по штабу ХАМАСа в Дохе.

Канцелярия премьер-министра Израиля уведомляет, что Биньямин Нетаниягу и Марко Рубио вместе побывают около Стены Плача в Иерусалиме. Пройдут их переговоры в различных форматах.

Главными темами переговоров будут война в Газе, судьба заложников, удерживаемых террористами, и последствия израильского удара по штабу ХАМАСа в столице Катара.

Запланирована встреча Рубио с семьями заложников.

В расписании визита также значатся встречи с президентом Израиле Ицхаком Герцогом и министром по стратегическим вопросам Роном Дермером, которому поручено ведение переговоров по Газе.

Визит продлится до 16 сентября.

Ранее Рубио подтвердил, что США "не довольны" ударом по Дохе, но это не меняет союзнических отношений. Он заявлял, что в Израиле намерен "получить ответы" о дальнейшей стратегии и влиянии атаки на переговоры о прекращении огня в Газе.