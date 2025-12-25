На Килиманджаро разбился вертолет санитарной эвакуации, погибли пять человек
время публикации: 25 декабря 2025 г., 12:31 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 12:35
На горе Килиманджаро в Танзании потерпел крушение вертолет, выполнявший медицинскую спасательную миссию.
По данным Управления гражданской авиации страны, катастрофа произошла 24 декабря в районе лагеря Барафу, погибли все пять человек, находившиеся на борту, передает агентство Reuters.
Как сообщают местные СМИ со ссылкой на главу полиции региона Килиманджаро Саймона Майгву, среди погибших – пилот, врач, гид и двое туристов из Чехии.
Власти начали расследование причин крушения.