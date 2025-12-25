x
Спорт

"Бейтар" наказан за расистские выкрики болельщиков

Футбол
время публикации: 25 декабря 2025 г., 11:02 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 11:02
"Бейтар" наказан за расистские выкрики болельщиков
AP Photo/Peter Dejong

Израильская футбольная ассоциация наказала столичный "Бейтар" за расистские выкрики болельщиков, сообщает ONE.

Клуб оштрафован на 99 тысяч шекелей.

"Бейтару" запрещена продажа билетов на гостевой матч против "Апоэля" (Беэр-Шева).

Клуб будет наказан запретом на продажу билетов еще на один матч, если инцидент с расистскими выкриками повторится.

