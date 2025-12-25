"Бейтар" наказан за расистские выкрики болельщиков
время публикации: 25 декабря 2025 г., 11:02 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 11:02
Израильская футбольная ассоциация наказала столичный "Бейтар" за расистские выкрики болельщиков, сообщает ONE.
Клуб оштрафован на 99 тысяч шекелей.
"Бейтару" запрещена продажа билетов на гостевой матч против "Апоэля" (Беэр-Шева).
Клуб будет наказан запретом на продажу билетов еще на один матч, если инцидент с расистскими выкриками повторится.
