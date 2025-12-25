"Бейтар" наказан за расистские выкрики болельщиков

Израильская футбольная ассоциация наказала столичный "Бейтар" за расистские выкрики болельщиков, сообщает ONE.

Клуб оштрафован на 99 тысяч шекелей.

"Бейтару" запрещена продажа билетов на гостевой матч против "Апоэля" (Беэр-Шева).

Клуб будет наказан запретом на продажу билетов еще на один матч, если инцидент с расистскими выкриками повторится.