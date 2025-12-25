В Мельбурне сожжен автомобиль местного раввина, украшенный к Хануке

В австралийском Мельбурне в ночь на 25 декабря был сожжен автомобиль, на крыше которого были установлены ханукия и плакат, поздравляющий с праздником Ханука. Машина была запаркована рядом с домом раввина, его семья была эвакуирована в качестве меры предосторожности.

Начато расследование. Полиция штата Виктория сообщила о задержании человека, который может способствовать ходу следствия.

Как отмечает австралийское издание The Age, антисемитское нападение было совершено в самом центре района, где проживают евреи, рядом с еврейской школой. Раввин движения ХАБАД Эфи Блок рассказал, что машина принадлежала его другу, также раввину, и напомнил: нападение произошло через несколько дней после антисемитского теракта на пляже Бонди.

"Необходимы действия, эффективные действия сил правопорядка. Разве такой Австралия хочет предстать перед миром? За последние два года ее репутации нанесен значительный ущерб. Евреи не могут ощущать себя в безопасности в общественном пространстве", – сказал он.

Напомним: 14 декабря на сиднейском пляже Бонди был совершен теракт, направленный против участников церемонии зажигания первой ханукальной свечи. Погибли 15 человек. Террористы – отец и сын Саджид и Навид Акрам, исламские экстремисты.