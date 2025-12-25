"Едиот Ахронот": до утверждения Гофмана на пост главы "Мосада" пройдет проверка по "делу Эльмакайса"

Комиссия под председательством бывшего главы Верховного суда Израиля Ашера Груниса, рассматривающая кандидатуру военного секретаря премьер-министра, генерал-майора Романа Гофмана на пост главы "Мосада", решила углубить проверку обстоятельств дела Ури Эльмакайса – подростка, которого, как утверждается, использовали в рамках "операции влияния" в соцсетях.

Военный обозреватель "Едиот Ахронот" Йоси Йегошуа пишет, что в ближайшее время для дачи показаний по этому делу будет приглашен высокопоставленный офицер военной разведки (АМАН).

В публикации также говорится, что перед комиссией выступали начальник генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир и действующий глава "Мосада" Дади Барнеа, а ранее свою позицию представлял премьер-министр Биньямин Нетаниягу, инициировавший назначение Гофмана.

4 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил о принятии решения назначить своего военного секретаря, генерал-майора Романа Гофмана, следующим руководителем Службы разведки и специальных заданий "Мосад". Если назначение будет утверждено, Гофман сменит действующего директора "Мосада" Давида Барнеа, чья пятилетняя каденция завершится в июне 2026 года.

Кандидатура Романа Гофмана после серии собеседований с разными претендентами направлена на рассмотрение консультативной комиссии по назначению на высшие должности. Окончательное утверждение назначения состоится после прохождения всех необходимых процедур.

Роман Гофман, уроженец белорусского Мозыря. Командовал 7-й бронетанковой бригадой "Саар ми-Голан" и развернутой на Голанских высотах 210-й территориальной дивизией "А-Башан". 7 октября 2023 года, будучи командующим Центром боевой подготовки сухопутных войск, Роман Гофман отправился в Сдерот, чтобы принять участие в отражении нападения ХАМАСа на Израиль. Он получил тяжелое ранение в бою. В апреле 2024 года Гофман был назначен военным секретарем премьера и стал первым генерал-майором "большой алии".

В сообщении канцелярии главы правительства Израиля о решении назначить Гофмана на пост главы "Мосада" отмечалось, что он прошел длинный путь в ЦАХАЛе: служил бойцом и командиром в бронетанковых войсках, командиром 75-го батальона 7-й бригады 7, офицером оперативного отдела дивизии "Гааш" (36-я дивизия), командиром бригады "Эцион" и 7-й бронетанковой бригады, командовал 210-й дивизией "А-Башан", возглавлял Центр сухопутной подготовки, затем был начальником штаба координатора правительства на территориях, а в настоящее время занимает пост военного секретаря премьер-министра.

В заявлении канцелярии подчеркивалось, что назначение Гофмана на должность военного секретаря в разгар "Войны возрождения" (войны "Железные мечи") показало его "исключительные профессиональные способности" – от быстрого вхождения в должность до непосредственного участия и координации работы по семи фронтам войны. Гофман находился в постоянном контакте со всеми израильскими разведслужбами, в особенности с "Мосадом". Согласно тексту сообщения, Гофман проявил "креативность, инициативность, хитрость, глубокое знание противника, абсолютную конфиденциальность и умение хранить тайну".

В марте 2025 года военная прокуратура начала уголовное расследование в отношении Романа Гофмана. Речь идет о подозрениях в использовании разведывательного агента без соответствующих полномочий, причем агент был несовершеннолетним. Операция проводилась в тот период, когда Роман Гофман командовал 210-й дивизией, и подозрения возникли примерно в 2022 году, и несмотря на них, Гофман был повышен до звания генерал-майора и назначен на пост военного секретаря главы правительства Биньямина Нетаниягу. Утверждается, что Роман Гофман, тогда еще бригадный генерал, одобрил использование 17-летнего подростка из Ашкелона Ури Эльмакайса в рамках операции по оказанию влияния и активации агентов во вражеских странах. Эльмакайс занимался разведкой и кибероперациями, он управлял социальной сетью, предназначенной для операции влияния против "Хизбаллы" и даже активировал агентов во вражеских странах без ведома системы безопасности. По подозрению военной полиции, Роман Гофман превысил свои полномочия, передав несовершеннолетнему информацию, которая должна была побудить врага предпринять различные действия.

В мае 2022 года Ури Эльмакайс был арестован по ложному обвинению ШАБАКом и прокуратурой. Он подвергся жестокому обращению во время ареста, и через полтора года, которые он провел под домашним арестом с запретом контактировать с окружающим миром, прокуратура предъявила ему обвинения в измене и шпионаже, и ему грозило пожизненное заключение. Лишь через полтора года он смог доказать свою невиновность и сообщил, что был завербован израильской разведкой во главе с бригадным генералом Романом Гофманом, – в то время как израильские военные с момента ареста Эльмакайса сняли с себя всякую ответственность за происходящее с ним. На публикацию материалов об этом деле был наложен запрет, который был снят лишь в январе 2025 года, три года спустя.

Несмотря на серьезность подозрений, Роман Гофман дослужился до должности военного секретаря главы правительства и был повышен в звании, причем военная прокуратура одобрила это повышение.