Рождественская лотерея в США: один участник выиграл 1,8 миллиарда долларов

Обладателем главного приза прошедшей в США рождественской лотереи Powerball стал один человек, купивший билет в штате Арканзас. Его выигрыш превысил 1,8 миллиарда долларов, став вторым за всю историю лотерей.

Теперь счастливчику предстоит выбрать, забрать ли сумму сразу или предпочесть 30 ежегодных выплат, каждая последующая из которых будет на 5% предыдущей. Отметим, что размер выигрыша указан до налогов – после их выплаты приз сократится до 834 миллионов.

Как сообщают организаторы лотереи, шанс на выигрыш джекпота составлял один к 292 миллионам. При этом лотерейные билеты стоили всего два доллара, приобрести их можно было в 45 штатах, округе Колумбия, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах.

Восьмерым участникам лотереи придется "утешиться" призом в миллион долларов, 31 билет выиграл по 100000 долларов каждый, а 51 билет принесет покупателям по 50000 долларов.