15 апреля 2026
|
последняя новость: 18:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

CNN: Нетаниягу собирает заседание "узкого" кабинета для обсуждения возможного перемирия с Ливаном

США
Ливан
Война с "Хизбаллой"
Израиль
Война с Ираном
время публикации: 15 апреля 2026 г., 17:59 | последнее обновление: 15 апреля 2026 г., 18:03
Yonatan Sindel/Flash90

По информации CNN, вечером 15 апреля состоится заседание "узкого" кабинета по вопросам безопасности, на котором будет обсуждаться возможное прекращение огня в Ливане. Заседание запланировано на 20:00.

По данным телеканала, временное перемирие рассматривается в Иерусалиме в качестве жеста доброй воли в рамках переговоров с Ливаном, первый раунд которых прошел накануне в Вашингтоне.

По словам израильского источника, на который ссылается CNN, Нетаниягу пришел к пониманию, что, если он не инициирует прямые переговоры с Ливаном, Трамп может в одностороннем порядке объявить о прекращении огня. Под американским давлением Израиль уже сократил интенсивность ударов по "Хизбалле" и воздерживается от атак в Бейруте.

Ранее ливанский телеканал "Аль-Маядин" передал со ссылкой на высокопоставленный источник в Иране, что ночью под давлением Тегерана будет объявлено о временном прекращении огня между Израилем и Ливаном. В Израиле эту информацию опровергают. Источник в Иерусалиме заявил 14-му телеканалу, что никакого решения о прекращении огня не принималось. По его словам, ЦАХАЛ продолжит наносить удары по "Хизбалле" до тех пор, пока не прекратятся обстрелы Израиля.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 апреля 2026

"Аль-Маядин": ночью вступит в силу перемирие между Израилем и Ливаном. В Иерусалиме это опровергают
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 апреля 2026

Угроза вторжения вражеского БПЛА. Сигнал тревоги на границе с Ливаном
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 апреля 2026

922-й день войны: обстрелы из Ливана, действия в Газе, операции в Иудее и Самарии