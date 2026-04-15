CNN: Нетаниягу собирает заседание "узкого" кабинета для обсуждения возможного перемирия с Ливаном

По информации CNN, вечером 15 апреля состоится заседание "узкого" кабинета по вопросам безопасности, на котором будет обсуждаться возможное прекращение огня в Ливане. Заседание запланировано на 20:00.

По данным телеканала, временное перемирие рассматривается в Иерусалиме в качестве жеста доброй воли в рамках переговоров с Ливаном, первый раунд которых прошел накануне в Вашингтоне.

По словам израильского источника, на который ссылается CNN, Нетаниягу пришел к пониманию, что, если он не инициирует прямые переговоры с Ливаном, Трамп может в одностороннем порядке объявить о прекращении огня. Под американским давлением Израиль уже сократил интенсивность ударов по "Хизбалле" и воздерживается от атак в Бейруте.

Ранее ливанский телеканал "Аль-Маядин" передал со ссылкой на высокопоставленный источник в Иране, что ночью под давлением Тегерана будет объявлено о временном прекращении огня между Израилем и Ливаном. В Израиле эту информацию опровергают. Источник в Иерусалиме заявил 14-му телеканалу, что никакого решения о прекращении огня не принималось. По его словам, ЦАХАЛ продолжит наносить удары по "Хизбалле" до тех пор, пока не прекратятся обстрелы Израиля.