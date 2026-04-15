15 апреля 2026
Ближний Восток

"Аль-Маядин": ночью вступит в силу перемирие между Израилем и Ливаном. В Иерусалиме это опровергают

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Израиль
Иран
время публикации: 15 апреля 2026 г., 16:39 | последнее обновление: 15 апреля 2026 г., 18:05
"Аль-Маядин": ночью вступит в силу перемирие между Израилем и Ливаном. В Иерусалиме это опровергают
Пресс-служба ЦАХАЛа

Ливанский телеканал "Аль-Маядин" передал со ссылкой на "высокопоставленный источник в Иране", что ночью под давлением Тегерана будет объявлено о временном прекращении огня между Израилем и Ливаном. По словам источника, ожидается, что перемирие продлится около недели, до завершения режима прекращения огня между Ираном и США.

В Израиле эту информацию опровергают. Источник в Иерусалиме заявил 14-му телеканалу, что нет никакого решения о прекращении огня в Ливане.

По информации CNN, вечером 15 апреля состоится заседание "узкого" кабинета по вопросам безопасности, на котором будет обсуждаться возможное прекращение огня в Ливане. Заседание запланировано на 20:00.

По данным телеканала, временное перемирие рассматривается в Иерусалиме в качестве жеста доброй воли в рамках переговоров с Ливаном, первый раунд которых прошел накануне в Вашингтоне.

По словам израильского источника, на который ссылается CNN, Нетаниягу пришел к пониманию, что, если он не инициирует прямые переговоры с Ливаном, Трамп может в одностороннем порядке объявить о прекращении огня. Под американским давлением Израиль уже сократил интенсивность ударов по "Хизбалле" и воздерживается от атак в Бейруте.

