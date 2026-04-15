В ДТП в туннеле Ицхака Шамира в Иерусалиме пострадали семь человек

В туннеле Ицхака Шамира в Иерусалиме произошла авария с участием автобуса и нескольких легковых автомобилей. В этой аварии пострадали не менее семи человек, состояние двоих из них тяжелое.

Парамедики "Маген Давид Адом" доставили пострадавших в больницы "Шаарей Цедек", "Адаса Эйн-Керем" и "Адаса Ар а-Цофим".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.