Автомобиль сбил женщину на электросамокате в Тель-Авиве, она в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о ДТП на улице А-Яркон в Тель-Авиве, где автомобиль столкнулся с электросамокатом. Ехавшая на самокате женщина в возрасте примерно 30 лет получила тяжелые травмы головы и конечностей.

После оказания пострадавшей неотложной помощи ее эвакуировали в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве в тяжелом состоянии.